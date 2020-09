Regionali 2020, Giacomo Pallanca sostiene il candidato Massimiliano Iacobucci

Bordighera. Endorsement importante per il candidato alle regionali Massimiliano “Chicco” Iacobucci. Giacomo Pallanca ex sindaco di Bordighera sostiene con forza l’esponente bordigotto di Giorgia Meloni, spiegando che il voto a Iacobucci è fondamentale per il rilancio del territorio.

«Iacobucci, come ha già dimostrato nel passato – ha sottolineato Pallanca -, ha capacità e impegno per la propria terra e sarebbe utile per i nostri sindaci e amministratori locali, avere un interlocutore come lui in regione. Chicco è un figlio di questa terra che può dare molto a tutto il comprensorio».