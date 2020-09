Regionali 2020, Francesco Mauro (Fratelli d’Italia Ventimiglia): «Tanta soddisfazione guardando le percentuali»

Ventimiglia. Francesco Mauro, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ventimiglia, afferma: «Ci siamo svegliati con un sorriso e con tanta soddisfazione guardando le percentuali.

Fratelli d’Italia continua a crescere a livello nazionale, a livello regionale, provinciale e anche a livello cittadino, in un solo anno e mezzo dalle amministrative a Ventimiglia gli elettori ci dicono oggi che il nostro operato è apprezzato premiandoci con un passaggio dal 10% al 13%.

Vogliamo ringraziare i 4 candidati che hanno dato tutto per arrivare a questo risultato e fare un in bocca al lupo a Gianni Berrino per il prosieguo del suo mandato in regione Liguria.

Non nascondo una piccola insoddisfazione personale, perché visto il grandissimo lavoro fatto mi aspettavo una percentuale maggiore, ma su questo ci sarà tempo e modo di fare delle riflessioni…. Oggi godiamoci questa vittoria».