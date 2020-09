Regionali 2020, endorsement di Fabrizio Gramondo per Luigi Sappa

Imperia. Fabrizio Gramondo, 58 anni, chirurgo vascolare in servizio all’ospedale di Imperia, membro del Consiglio di indirizzo della Fondazione Carige, già Consigliere provinciale e Presidente dell’Imperia Calcio, si schiera apertamente con convinzione a sostegno della candidatura di Luigi Sappa al Consiglio regionale, nella lista Forza Italia-Polis.

«Ho avuto il privilegio e il piacere di condividere con Ginetto Sappa dieci anni di esperienza amministrativa, in alterne vicende e questo mi ha permesso di apprezzarne le grandi qualità umane ed amministrative. L’equilibrio, il rigore e la conoscenza delle cose.

Alle prossime elezioni regionali voto pertanto convintamente Luigi Sappa, perché penso che il suo impegno e la sua capacità di ascolto possano essere una grande risorsa per il nostro territorio in tutti i settori, non ultimo quello della Sanità, stravolto nella sua interezza. Ritengo che la competenza di Sappa non possa che essere una grande risorsa per la futura Amministrazione regionale» – spiega Fabrizio Gramondo.