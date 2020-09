Regionali 2020, endorsement di Eugenio Minasso a Luigi Sappa

Imperia. «Per me, da sempre, Ginetto. Un amico. Preparato, determinato, un uomo della nostra terra, legato al territorio e alle nostre genti». Poche, ma incisive parole, da parte di Eugenio Minasso per esprimere il suo sostegno a Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia – Polis.

Eugenio Minasso, 61 anni, consigliere regionale dal 2000 al 2010, eletto parlamentare nel 2008, dirigente e consulente di impresa, è un altro personaggio di spicco che si aggiunge alla lunga lista di sostenitori di Luigi “Ginetto” Sappa.

Tutte persone desiderose di avere presto in Regione un punto di riferimento sicuro, onesto e competente, per avviare a soluzione le molte problematiche del Ponente Ligure.