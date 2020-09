Regionali 2020, endorsement a Luigi Sappa di Martina Bencardino

Imperia. «Luigi Sappa è una persona capace, carismatica e con grande esperienza. Sono sicura che come consigliere regionale farà la differenza.

In comune con Luigi Sappa, ho la grande passione per lo sport: entrambi conosciamo il ruolo fondamentale che svolge per i giovani. Sarà importante che lo sport diventi un elemento essenziale del nostro territorio, affinché Imperia e la Liguria tornino protagonisti a livello nazionale.

Lo sport è impegno, grande voglia di mettersi alla prova, realizzare i propri sogni e superare i propri limiti. Luigi Sappa incarna questo ideale. Go sappa go! #votoluigisappa» – dichiara Martina Bencardino.