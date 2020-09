Regionali 2020, Chiara Cerri da vicesindaco di Taggia alle porte del consiglio regionale

Taggia. La candidata di Cambiamo Chiara Cerri, vicesindaco di Taggia grazie al successo elettorale personale e del partito di Giovanni Toti, in caso di dimissioni di Marco Scajola da consigliere, se, come è dato per certo, dovesse essere confermato in giunta, farebbe il grande balzo a Genova.

«Sono pronta– dice la Cerri– a svolgere sia il ruolo di consigliere comunale nella mia città che in Regione».

Guarda l’intervista intera su Riviera24.it.