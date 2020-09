Regionali 2020, Carla Nattero (Sinistra Italiana): «I risultati elettorali delle elezioni sono chiari»

Genova. «I risultati elettorali delle elezioni regionali sono chiari. Toti e la sua amministrazione sono stati ampiamente riconfermati. Lasciamo alla riflessione dei prossimi giorni le analisi dei nostri errori. Mi preme ora ringraziare Ferruccio Sansa e sottolineare che il seme gettato in questi mesi dal candidato presidente e dalla nostra coalizione non deve andare sprecato e che si deve proseguire nel nostro impegno comune.

Rappresentiamo il 40% dei liguri. Il risultato elettorale ci ha consegnato le condizioni per aprire un processo nuovo nella società ligure, per rinsaldare la coalizione sulla base di una opposizione a Toti che abbia al centro i temi innovativi della nostra campagna elettorale sull’ambiente, la sanità, il lavoro, i trasporti.

Tutti obiettivi concreti, propositivi ma nello stesso tempo capaci di delineare un modo diverso di amministrare e di riaprire i nostri canali di dialogo con i cittadini liguri. La lista cui abbiamo partecipato “Linea Condivisa- Sinistra per Sansa” ha eletto in Consiglio regionale Gianni Pastorino a cui vanno i nostri migliori auguri. Siamo sicuri che

Gianni apporterà un gran contributo all’opposizione sia in termini programmatici, sia in termini politici e sarà determinante per aiutarci ad affrontare la grande impresa che abbiamo di fronte» – dichiara Carla Nattero, coordinatrice regionale di Sinistra Italiana.