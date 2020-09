Regionali 2020, Baggioli (FI): «Grazie a tutta la squadra forzista della provincia di Imperia»

Sanremo. Le dichiarazioni di Simone Baggioli, commissario provinciale di Forza Italia:

«Esprimo un grande ringraziamento a tutta la squadra forzista della Provincia di Imperia che, con entusiasmo e spirito di squadra, ha lavorato, con impegno e capacità, affinché il nostro Partito raggiungesse un consenso elettorale dignitoso, dimostratosi diverso da quello, ad esempio. delle amministrative sanremesi dell’anno passato.

Ringrazio Claudio Scajola che con la sua associazione Polis ha dato un concreto supporto ai moderati della nostra Provincia mettendo le basi ad un progetto diverso, di inclusione, confronto e condivisione. Ringrazio i nostri candidati Ginetto, recordman con le sue 2800 preferenze, e le nostre donne, Ada e Patrizia, che hanno ottenuto un buon risultato in questa difficile ed impegnativa tornata elettorale.

Ringrazio nuovamente Filippo che ha scelto di fare un passo a lato per dar spazio alla mamma, un grande gesto, ma anche un mio personale dispiacere non poterlo vedere in corsa per scelte dettate da differenti equilibri politici.

Ringrazio i nostri elettori che hanno permesso a Forza Italia in Provincia di Imperia di ottenere il consenso elettorale più alto dell’intera Regione, con il superamento de 10% ad Imperia, raddoppiando a Sanremo rispetto al 2019 (8%) e ottenendo un risultato degno di nota a Ventimiglia (9%). Ora non ci resta che continuare a costruire per crescere».