Imperia. Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia – Polis, ha incontrato ieri sera i simpatizzanti di Area Aperta, formazione che fa riferimento al vicesindaco di Imperia Giuseppe Fossati. Presente anche Ada Bistolfi, anche lei candidata di Forza Italia.

Si è trattato di un incontro molto cordiale e partecipato, nel quale erano rappresentate di fatto tutte le categorie: dal professionista all’artigiano, passando per lo studente. Fossati ha introdotto Luigi Sappa, evidenziando come questa campagna elettorale sia stata molto breve e anche a causa delle problematiche del Covid-19, poco legata alla gente rispetto al passato. Da qui la volontà di fare un incontro per incentivare lo scatto finale di Ginetto Sappa e di tutti i suoi sostenitori.

Sappa ha riproposto le motivazioni che lo hanno portato a candidarsi al Consiglio regionale e ricordato alcune delle iniziative che intraprenderà una volta eletto.