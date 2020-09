Referendum sul taglio dei parlamentari, l’appello di Tommasini per il No

Sanremo. Arriva dal presidente di Sanremo Popolare ed ex consigliere comunale Sergio Tommasini il primo appello al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari che si voterà in concomitanza alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

In un videomessaggio, Tommasini – a nome di Liguria Popolare – spiega le ragioni di chi sostiene che tagliare dei parlamentari non serva a curare il morbo della cattiva politica.