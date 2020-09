Ranzo, troppa fiducia nel navigatore satellitare. Camion si incastra nel tornante

Ranzo. Disavventura per un camionista che si sarebbe fidato troppo del suo navigatore satellitare. Verso le 12.30 è rimasto incastrato in un tornante della stretta via che conduce in località Costa Bacelega.

Non riuscendo più a manovrare il suo mezzo pesante, l’autista ha allertato i soccorsi. Poco dopo, dal Comando provinciale di Imperia, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco. L’intervento dei pompieri, che è terminato verso le 16, ha comportato, tra le altre cose, la chiusura della strada interessata.