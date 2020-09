Diano Marina. Una delegazione dell’Università degli Studi di Vilnius ha in questi giorni visitato il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina, nuova tappa della collaborazione che da alcuni anni tramite il

prof. Diego Ardoino, direttore del Dipartimento di linguistica e letteratura italiana dell’ateneo lituano, vede i due enti uniti per promuovere lo studio della storia, dell’archeologia e della lingua del nostro territorio.

Gradita ospite è stata la professoressa Fatima Eloeva del Dipartimento di Filologia Classica, che ha potuto conoscere la ricca e poco conosciuta realtà culturale del dianese e del Ponente Ligure; quest’anno inoltre, grazie alla presenza della dottoressa Justina Ramanauskiene, è stata realizzata una nuova documentazione fotografica di tutti i reperti esposti nel percorso museale della Sezione Archeologica per realizzare il catalogo digitale del Museo, un’occasione anche per far conoscere ai colleghi archeologi lituani la ricchezza e varietà delle classi e le tipologie dei materiali circolanti nei territori del golfo dianese dalla preistoria alla tarda antichità.

