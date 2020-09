Primi Exit poll, Toti dato vincente con più del 50%. Sansa staccato di dieci punti percentuali

Genova. Sarebbe al momento in vantaggio il centrodestra, secondo i primi exit poll, nelle elezioni regionali liguri. Confermando grosso modo quanto riportato fino a pochi giorni fa dai sondaggi, la coalizione che include “Cambiamo con Toti Presidente” insieme a Forza Italia-Liguria Popolare, Fratelli d’Italia e Lega sarebbero nettamente avanti, in termini di voti, su gli avversari del centrosinistra.

Questi sono rappresentati dall’insieme di liste con in testa “Ferruccio Sansa Presidente”, il Partito Democratico (caso unico per una regione italiana) con il Movimento 5 Stelle, Linea Condivisa-Sinistra per Sansa ed Europa Verde-Demos-Centro Democratico.

La coalizione che dovrebbe far fare il bis a Giovanni Toti come governatore regionale, secondo un exit poll commissionato dalla Rai al consorzio “Opinio Italia”, avrebbe una percentuale di voti compresa tra il 51 ed il 55 percento. Sansa invece avrebbe a disposizione una forbice di preferenze che va dal 38 al 42.