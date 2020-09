Prima Categoria, al via il 4 ottobre. Nel girone A1 Atletico Argentina, Carlin’s Boys e Oneglia

Imperia. Prende il via il campionato di Prima Categoria 2020-2021. Il 4 ottobre alle 15 le squadre scenderanno in campo per la prima giornata. A rappresentare la provincia di Imperia vi saranno: Atletico Argentina, Carlin’s Boys ed Oneglia.

Tutte e tre sono nel girone A1 insieme ad Area Calcio Andora, Baia Alassio, Borghetto, Pontelungo, San Filippo Neri Albenga e Savona. Domenica prossima l’Atletico Argentina dovrà affrontare Pontelungo, la Carlin’s Boys scenderà in campo contro il Savona mentre l’Oneglia giocherà contro Area Calcio Andora.

Le prime quattro classificate di ciascun girone disputeranno una seconda fase (girone unico con gare di sola andata) che definirà la società vincente il campionato e le società partecipanti ai playoff. Le società classificate dal quinto al nono posto di ciascun girone disputeranno una seconda fase (girone unico con gare di sola andata) che definirà le retrocessioni al campionato di Seconda Categoria 2021/2022 e le società partecipanti ai playout.