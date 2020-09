Presentazione ufficiale della Sanremese, Fava: «Abbiamo allestito una compagine competitiva»

Sanremo. «Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto durante il mercato – dichiara il DG Fava durante la presentazione ufficiale della Sanremese – crediamo di aver allestito una compagine competitiva che proverà a dire la sua nel corso del campionato».

«Ci dispiace molto per come sia andata la seconda parte della scorsa stagione; nonostante tutto, comunque, tre calciatori della squadra (Scalzi, Caruso e Likaxhiu ndr) sono in serie C, a conferma del valore della rosa di un anno fa. Gli addetti ai lavori ci inseriscono tra le possibili outsider alle spalle del Legnano, data da tutti come la favorita per la vittoria finale. Noi proveremo a dare il massimo per regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Speriamo di poterli riavere al più presto con noi allo stadio, perché il calcio a porte chiuse non piace a nessuno» – afferma.