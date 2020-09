Pontedassio. Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia – Polis, ha incontrato il sindaco Ilvo Calzia, insieme ad alcuni assessori e diversi commercianti del capoluogo della valle Impero.

Spiega Sappa: «È stato un incontro prima di tutto molto cordiale, segno di un apprezzamento nei confronti della mia persona, che non può che farmi piacere. Ma non sono un vanesio e ciò che conta è l’aver gettato le basi per quella che sarà una futura collaborazione operativa e diretta per fare in modo che le istanze del territorio trovino il giusto riscontro in Regione. Oltre alle strade e alle infrastrutture, comprese quelle legate ai collegamenti digitali, bisogna pensare anche ad agevolazioni, al meno dal punto di vista burocratico, per coloro che coraggiosamente decidono di investire nell’entroterra. Chi gestisce un bottega nei nostri paesi svolge un servizio pubblico, prima ancora che un’attività di lucro. Questo deve essere il concetto alla base del nostro futuro agire in Regione per questo comparto economico».