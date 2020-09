Pontedassio. Anche quest’anno si è svolta la benedizione degli zaini scolastici per i bambini e ragazzi della comunità di Villa Viani.

La comunità di Villa Viani si stringe attorno ai propri bambini e ragazzi che affrontano il più difficile anno scolastico del secolo. Sabato 19 settembre il parroco don Matteo Boschetti, come da qualche stagione a questa parte, ha impartito la benedizione agli zainetti degli scolari del paese. Il tutto in un pomeriggio vissuto seguendo la preghiera per la Madonna di Fatima e sperando nella protezione celeste per tutti, i giovani e le loro famiglie.

Ancora una volta Villa Viani si raccomanda alla protezione di Maria, affinché sia vicina a tutti, in un momento storico indubbiamente difficile. Proprio i bambini e i ragazzi ora sembrano molto esposti, perché ogni giorno affrontano comunque ore di studio e di convivenza entro uno spazio in qualche modo conchiuso e comune. Sabato sono arrivati in piazza della chiesa a piedi o in bicicletta, loro abituale mezzo di spostamento in un luogo dove pochi sono gli spazi pianeggianti. Sono sempre tanti, perché di fatto Villa Viani è in controtendenza rispetto al paese Italia. Qui si crede nel futuro e ci sono mille attenzioni per le giovani generazioni. Per questo e non solo per questo, si benedice e si spera in un anno nuovo in cui si possa tornare prima o poi alle feste di piazza, a quell’abbraccio che per

ora è quello di Maria Vergine e un domani sia davvero quello del compagno di giochi o del nonno che vive sempre più isolato.

Viviamo, per fortuna, in un paese che ha difeso fino allo stremo le fasce fragili della popolazione e che con la scuola propone comunque una risposta ai tempi difficili. A Villa Viani non mollano mai.