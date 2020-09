Elementi chiave per il futuro

Ponente ligure, Scajola: «Proseguiamo con riqualificazione del paesaggio, marketing territoriale e valorizzazione delle eccellenze locali»

«Grazie ad azioni concrete realizzate in questi cinque anni le nostre eccellenze sono diventate attrattive a livello internazionale e hanno portato la Liguria in tutto il mondo e tutto il mondo in Liguria»