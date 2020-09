Genova. Tredici ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti soggetti in Italia, 33 in Francia. Sequestri patrimoniali per 900mila euro. E’ il bilancio della maxi operazione contro la ‘ndrangheta conclusasi stamani che ha visto protagonisti i carabinieri del R.o.s. e del comando provinciale di Imperia, che hanno lavorato insieme ai colleghi della Gendarmerie Nationale di Marsiglia e Parigi.

Imponente il dispiegamento di forze da parte dell’Arma. Nella notte i militari hanno passato al setaccio Sanremo e le zone di San Lorenzo al Mare e Taggia per effettuare gli arresti. La retata ha visto l’intervento dell’elicottero dei carabinieri in supporto ai militari a terra.

A finire nella rete:

– Simone Calvini, 46 anni, nato e residente a Sanremo

– Axel Carbone, nato a Nizza, 24 anni, residente a Sanremo

– Luca Colombi, 43 anni, nato e residente a Sanremo

– Andrea De Iaco, 49 anni, nato a Sanremo residente a Cipressa

– Giuseppe Di Giorno, 50 anni, nato e residente a Sanremo

– Giuseppe Lo Iacono, 38 anni, nato a Sanremo e residente a Taggia

– Mirko Lo Iacono, 33 anni, nato a Sanremo 33 e residente a Imperia

– Samuel Scurti, 34 anni, nato e residente a Sanremo

– Carmelo Sgrò, 38 anni, nato a Oppido Mamertina (RC) e residente a Sanremo

– Raffaele Vitale, 50 anni, di Sanremo

– Domenico Magnoli, 39 anni, nato a Cannes e residente a Valbonne (FR)

– Walter Gambeggi, 32 anni, Cuneo

– Jacopo Vargiu, 25 anni, nato a Ciriè (Torino) e residente a Boissano (Savona)

– Armand Kercuku, 33 anni, nato in Albania, residente a Parma

– Viegas Dos Santos Patrick Anthony alias Jekas Patrick Anthony, 32 anni, nato a Parigi residente a Cannes

– Elisa Quentin Remy, 32 anni, nata a Angers (Francia) e residente a Cholet

Le indagini, avviate nel 2018, hanno permesso di documentare plurime cessioni di narcotico (cocaina, hashish e marijuana) e armi (anche da guerra quali Skorpion e AK 47 – Kalashnikov) tra Carmelo Sgrò e l’indagato francese posti rispettivamente a capo di reti operanti in Liguria e Costa Azzurra, con propaggini in Belgio e Olanda.

Sono inoltre state arrestate in flagranza di reato altre cinque persone interessate alla movimentazione delle droghe e a censire i canali di distribuzione dello stupefacente sul territorio ligure. Individuato, anche, un gruppo di albanesi che riforniva il circuito criminale di ingenti quantitativi di cocaina.

«Questa vicenda conferma il ruolo attivo e operativo di esponenti della criminalità nel Ponente Ligure – ha dichiarato il Procuratore Capo di Genova Francesco Cozzi – Con legami attivi e attuali con le cosche ‘ndranghetiste della Calabria».

In tale quadro, ulteriori approfondimenti sul contesto familiare di Carmelo Sgrò hanno consentito di verificare che questi avrebbe favorito la latitanza di Filippo Morgante, esponente apicale della cosca “GALLICO” provvedendo ai suoi spostamenti, fornendogli documenti d’identità falsi, mettendo a disposizione immobili anche all’estero (in Francia) e sostenendolo economicamente con i proventi dell’attività delittuosa. Lo stesso Sgrò, inoltre, risulterebbe essersi avvalso di esponenti della cosca GALLICO, legati alla famiglia di narcotrafficanti calabresi MAGNOLI stanziata a Vallauris, per recuperare in Francia una partita di 11 kg di cocaina sottrattagli dagli indagati francesi e approvvigionati da un gruppo di albanesi.