Polisportiva Vallecrosia Academy, iniziata la preparazione atletica dei 2006

Vallecrosia. Hanno preso il via gli allenamenti rivolti alla categoria 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy, affiliata con il Torino F.C. Academy, in vista della stagione sportiva 2020-2021.

Al Centro sportivo Raul Zaccari a Camporosso i ragazzi sono scesi in campo pieni di entusiasmo e hanno seguito le indicazioni e i consigli dell’allenatore Francesco Lapa, coadiuvato da Davide Pagliuca e Giovanni Tuttoilmondo, rispettando le normative anti Covid-19.

«Quest’anno abbiamo voluto far nascere una nuova società all’insegna di un progetto legato principalmente all’aggregazione dei ragazzi, che dovranno in primo luogo divertirsi e imparare qualcosa a livello calcistico» – dichiara Davide Pagliuca, responsabile del settore giovanile e allenatore dei 2011 che da quest’anno collaborerà anche con i 2006, parlando del nuovo progetto della società – I 2006 saranno la nostra prima squadra, visto che quest’anno il settore giovanile è il fulcro della nostra società e poi ci saranno tutte le altre annate. Si lavorerà principalmente sul progetto della scuola calcio del settore giovanile».

«Siamo soddisfatti di come sono iniziati gli allenamenti dei 2006. C’è un bel gruppo di ragazzi che dopo il lockdown sono tornati con tanta voglia di fare e grinta. Siamo felici che siano tornati e rimasti con noi. Siamo come una famiglia, loro sono felici di essere tornati e noi di averli rivisti, alcuni nel frattempo sono anche cresciuti. Sono tutti dei bravi ragazzi che sono pronti a riprendere la stagione. Quest’anno cercheremo di offrire ai giovani un luogo dove poter fare aggregazione, il nostro obiettivo è quello di riuscire a creare un bel gruppo affiatato. Speriamo che quest’anno si possano ottenere dei buoni risultati» – afferma Giovanni Tuttoilmondo.

Il 25enne Gianluca Amadeo quest’anno si occuperà della preparazione atletica dei ragazzi: «Sono laureato in Infermieristica e a breve prenderò la laurea in Scienze Motorie. Sono felice di far parte di questo nuovo progetto della società perché sarebbe il mio primo lavoro come preparatore atletico. Sono molto motivato e ho visto che anche la squadra è motivata a fare un’annata molto buona. Purtroppo quest’anno a causa del Covid-19 non si sanno ancora bene molte cose ma speriamo di poter completare la stagione. In collaborazione con gli altri mister stiamo pensando di fare una preparazione atletica basata sulla forza, sull’elasticità muscolare e sul rinforzo. Soprattutto per i giovanissimi è molto importante andare a preparare molto bene la muscolatura per poi un domani essere pronti per andare a giocare in squadre in alte categorie» – dice Gianluca Amadeo.

Nel mese di settembre i 2006 si alleneranno il martedì alle 18.30, il mercoledì alle 18.30 e il venerdì alle 18.