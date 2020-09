Pol.Position, riapre con nuova gestione l’Aci di Bordighera

Bordighera. Riapre con una nuova gestione l’Aci di via Noaro, 4, a Bordighera: Pol.Position. La giovane Valentina Politi ha rilevato l’agenzia di pratiche auto, da giugno aperta con orario continuato dalle 9,30 alle 17.

L’agenzia si occupa di bolli auto, rinnovo e duplicato patenti, trasferimenti di proprietà, immatricolazioni, duplicati C/C e Cdp, perdita di possesso, radiazione per esportazione, conversioni patenti, patenti internazionali, targa per ciclomotore e pagamento bollette. Per info: 0184261929 – 3893115343. Email: pol.positionpraticheauto@gmail.com