Sanremo. “Rispetto alla distanza non ho più timori, voglia di mare, di ballare, non andremo alle Hawaii… Non siamo a Bali ma a Sanremo, che sabbia, che mare… Non è Miami ma Sanremo, che sole, che estate…”. E’ questo il ritornello dell’estate 2020 contenuto nell’ultimo tormentone della baby-fenomeno del web, Ameli, giovanissima ragazzina che con il suo ultimo videoclip, registrato sulle spiagge della Città dei Fiori, ha superato quota 7,4 milioni di visualizzazioni su youtube.

Numeri da capogiro, se si pensa che il promo realizzato dal Comune per l’estate aveva raggiunto circa un milione di click pur essendo stato sponsorizzato su tutte le piattaforme online. Ameli, in vacanza con la famiglia a Sanremo, ha regalato così una cartolina digitale inaspettata per il turismo locale e per il mare della Riviera.

Foto 2 di 2



I successi della youtuber e della sua famiglia di origini ucraine, composta da mamma, papà e fratellino, stanno letteralmente conquistando youtube. Il suo canale è nato nel 2016, quando Amelia (questo il suo vero nome) aveva solo 4 anni.