Petizione di Liguria Popolare per l’ospedale Borea, banchetto di raccolta firme nel quartiere di San Martino a Sanremo

Sanremo. E’ in corso fino alle 13 e riprenderà dalle 15,30 alle 19, nel quartiere di San Martino vicino alla chiesa della Mercede, il banchetto di raccolta firme, frutto dell’iniziativa lanciata dal gruppo consiliare di Liguria Popolare e dal candidato al consiglio regionale della Liguria nella lista Liguria Popolare- Forza Italia per Toti presidente Antonio Bissolotti.

Si tratta di una petizione per il ritorno di tutti i reparti ospedalieri trasferiti altrove, come urologia, gastroenterologia, ostetricia, ginecologia, neurologia e fisiatria. Inoltre nella raccolta firme si chiede di predisporre una struttura idonea, alternativa all’ospedale “Borea”, nella quale prestare le cure per le persone affette da Covid-19.

Ma non solo: anche l’apertura, a Sanremo, di un centro ictus, di una struttura di chirurgia vascolare e di predisporre con urgenza, l’apertura del centro nascite unico provinciale nella città dei fiori.