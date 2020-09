Perinaldo, il nuovo sindaco è l’ex commerciante Vincenzo Di Donato

Perinaldo. Vincenzo Di Donato, con 342 voti, è il nuovo sindaco del Comune della val Verbone. Pensionato 64enne, ex commerciante ha raccolto 347 preferenze contro le 137 del suo diretto avversario Mauro Agosta. I dati sono ufficiosi, ma visto il ridotto numero di elettori coinvolti, i risultati annunciati dovrebbero avere quasi la certezza matematica.

Il neoeletto primo cittadino era appoggiato dalla lista “Viviamo Perinaldo”. Questi i candidati: Giuseppe Luppino, 42 anni, laureato in giurisprudenza e responsabile dell’Ufficio Tributi – Elettorale e Demografico del Comune di Soldano, residente in paese e attuale consigliere per la lista civica “Viviamo Perinaldo”; Loris Fogliarini, 27 anni, coltivatore diretto e rapper residente in frazione Negi; Dino Molinari, 77 anni, pensionato originario di San Biagio della Cima e residente nel Comune; Erica Pagni, 50 anni, coltivatrice diretta e addestratrice originaria di Milano e residente a Perinaldo; Andrea Gramagna, 47 anni, operaio residente in frazione Suseneo a Perinaldo; Serena Balbis, 32 anni, parrucchiera residente in frazione Negi; Valentina Agosta, 28 anni, dottoressa in Conservazione dei Beni Culturali residente a Perinaldo.

Per quanto riguarda l’opposizione, la lista “Perinaldo 2.0” in sostegno del meccanico bordigotto 56enne Agosta, è composta da: Giuseppe Luppino, 42 anni, di Ventimiglia, responsabile del servizio Demografico, Tributi ed Elettorale del Comune di Soldano; Loris fogliarini, 27 anni, di Torino, coltivatore diretto; Andrea Gramagna, 47 anni, di Sanremo, operaio; Dino Molinari, 77 anni, di San Biagio della cima, pensionato; Serena Balbis, 32 anni, di Bordighera, parrucchiera; Erica Pagni, 50 anni, di Milano, coltivatrice diretta e addestratrice; Valentina Agosta, 28 anni, di Bordighera, dottoressa in Beni Culturali.