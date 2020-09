Pallapugno, Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba: il risultato dello spareggio di lunedì 28 settembre

Imperia. Il risultato dello spareggio di lunedì 28 settembre della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba.

Spareggio quarti di finale

Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno 11-5

L’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto si aggiudica per 11-5 lo spareggio di Dogliani con l’Araldica Pro Spigno di Marco Battaglino e accede alle semifinali della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Bancad’Alba con la Barbero Virtus Langhe di Paolo Vacchetto, la Torfit Langhe e Roero Canalese di Bruno Campagno e la Marchisio Nocciole Cortemilia di Cristian Gatto.

In semifinale, quindi, l’Araldica Castagnole Lanze incrocerà la Barbero Virtus Langhe, mentre la Torfit Langhe e Roero Canalese se la vedrà con la Marchisio Nocciole Cortemilia. Come per i quarti di finale, partite di andata, ritorno ed eventuale spareggio su campo neutro scelto dalla meglio classificata nella prima fase del torneo.