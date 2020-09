Pallapugno, Olio Roi Imperiese affronta Torfit Langhe e Roero Canalese

Imperia. Si giocheranno tra venerdì 18 e domenica 20 settembre le gare di andata dei quarti di finale della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba.

Ovviamente ci saranno poi le partite di ritorno a sferisteri invertiti, con eventuale spareggio in campo neutro scelto dalla squadra migliore in classifica nella prima fase. Le gare della seconda fase vanno agli 11 giochi e non ci saranno più i metri di vantaggio in battuta.

Ecco il programma:

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Andata quarti di finale

Venerdì 18 settembre ore 20.30

a Dogliani: Barbero Virtus Langhe-Tealdo Scotta Alta Langa

Sabato 19 settembre ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Torfit Langhe e Roero Canalese

Domenica 20 settembre ore 15

a Cuneo: Acqua San Bernardo Ubi Banca Cuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia