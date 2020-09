Ospedaletti Calcio, gli Esordienti 2008 trionfano al torneo di Borgio Verezzi

Ospedaletti. La formazione degli Esordienti 2008 allenata da Marco Anzalone si è aggiudicata il torneo di Borgio Verezzi che ha visto la partecipazione di molte blasonate società del panorama regionale.

Al cospetto di compagini di livello come Praese, Little Club, Finale, Millesimo, Legino, Sanremese, Albenga e Sestrese, i ragazzi di mister Anzalone si sono contraddistinti in un fine settimana di sport, sempre in piena sicurezza sicurezza e nell’osservanza delle norme anti Covid-19 vigenti.

Gare di qualità e intensità per i giovani orange che, sempre con il massimo impegno e sempre nel rispetto dell’avversario e dei compagni, hanno saputo portare a casa la vittoria.