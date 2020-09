Open day alla scuola calcio del Psv Don Bosco Vallecrosia

Vallecrosia. La Scuola Calcio del PSV Don Bosco Vallecrosia invita tutti i genitori che vorranno conoscere il programma per la nuova stagione calcistica 2020/2021 e le bambine e bambini nati negli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015 a partecipare all’open day organizzato per sabato 5 settembre presso i campi dell’Oratorio Salesiano in via Col. Aprosio 433 dalle 17 alle 19.

«Nella foto ecco la maglietta che verrà consegnata a tutti i partecipanti all’Open Day vi aspettiamo numerosi per giocare sul campo in erba sintetica. I giochi saranno guidati dallo staff allenatori della Polisportiva Salesiana – fa sapere il PSV Don Bosco Vallecrosia – Presentarsi con pantaloncini e scarpe da ginnastica o calcetto. E dopo tanti giochi al termine un dolce omaggio. Durante l’incontro verrà presentato il programma della stagione calcistica 2020/21».

Per informazioni telefonare al 3664438040.

Il manifesto open day 2020