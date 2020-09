Oggetti smarriti consegnati al Comune di Imperia, l’elenco completo e come funziona la ricompensa

Imperia. Borse, chiavi, documenti, portafogli e smartphone. C’è un po’ di tutto tra gli oggetti smarriti consegnati al Comune nel mese di agosto.

Si trovano presso l’ufficio Economato e tra questi c’è anche una bella borsa termica, con annesso zainetto con crema dopo sole, costumi ed un po’ tutto il necessaire per una giornata al mare. Non manca la bibita energetica tenuta al freddo. “Smarrimento estivo” a parte, la lista completa degli oggetti è consultabile cliccando QUI o sull’albo pretorio dell’ente.

Ed ora qualche delucidazione sul come funziona il ritrovamento di qualcosa e la sua consegna alle autorità competenti. Secondo quanto scritto nel Codice Civile ,nell‘Articolo 927 (Cose ritrovate): “Chi trova una cosa mobile deve restituire al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (647c.p.)”.

Art. 928 (Pubblicazione del ritrovamento):”Il Sindaco rende noto la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta“.

Art. 929 (Acquisto di proprietà della cosa ritrovata):

“Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata”.

Art.930 (premio dovuto al ritrovatore): “Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma

o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire (€ 5,17), il premio per il sovrappiù e solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento“.