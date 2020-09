Nuova Lega Pallavolo Sanremo, ritiro a Roccaforte di Mondovì per il settore femminile

Sanremo. La Nuova Lega Pallavolo Sanremo ha appena concluso il ritiro del settore femminile pre-campionato in quel di Roccaforte di Mondovì.

In collaborazione con il San Giovanni Ospedaletti, le cui squadre sono formate da giovanissime atlete, la NLP ha svolto 3 giorni di intensi allenamenti con le squadre che parteciperanno ai campionati di categorie U15 / U17/ U19 e serie C, sotto l’attenta supervisione e guida dello staff tecnico composto dagli allenatori Michela Valenzise, Sergio Bruno e Silvia Cimino, coadiuvati dai dirigenti presenti.

Nonostante la fatica e l’impegno delle due sedute di allenamento giornaliero, le ragazze hanno avuto modo di vivere bellissimi momenti di convivialità ed amicizia che hanno di fatto reso più forte lo spirito di squadra. Quest’ultimo e la crescita personale di ogni singolo giocatore / giocatrice, sono infatti il primo obiettivo della società.

La NLP ringrazia inoltre l’azienda S. Vittoria acque minerali per il supporto ricevuto, in particolare i signori Ballestra Riccardo, Ballestra Vanessa e Chiara D’Oria.