“Notte della Luna” a Perinaldo, Nasa e Orbita vi portano sul nostro amato satellite

Perinaldo. La “Notte della Luna” o “International Observe the Moon Night” (InOMN) è l’iniziativa mondiale dedicata alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale, in programma quest’anno per sabato 26 settembre.

Nel team promotore della InOMN rientrano la Nasa e altre importanti istituzioni scientifiche, tra le quali: l’Astronomical Society of the Pacific & the Nasa Night Sky Network, EU-Universe Awareness, Lunar and Planetary Institute, Nasa Lunar Science Institute. Orbita dell’Osservatorio Astronomico Comunale di Perinaldo ha deciso di estendere l’evento a ben due date: il 26 ed il 27 settembre, per permettere a quante più persone di osservare le meraviglie del nostro satellite.

L’allunaggio fu una dimostrazione spettacolare dell’abilità tecnica americana e della leadership spaziale, e servì come durevole esempio di quello che può essere realizzato, di fronte a sfide incredibili, dal cuore, dal coraggio e dalla determinazione americana. Sono passati ormai ben 51 anni dallo storico sbarco dell’uomo sulla Luna.

Nel luglio del ’69 in molti si trovavano dietro ad un televisore per osservare le incredibili immagini in diretta dal nostro vicino roccioso. Oggi Orbita vuole riportarvi a quel momento storico facendovi sognare ancora una volta, permettendovi di osservare attraverso potenti telescopi, un panorama simile a quello che osservarono gli astronauti dai loro oblò.

Durante le serate del 26 – 27 proiezioni e osservazioni dirette ai telescopi vi permetteranno di scoprire i profondi crateri, le grandi catene montuose e gli estesi mari che caratterizzano il nostro satellite. Ai telescopi osserveremo anche Giove con i suoi satelliti, Saturno ed i suoi anelli, Marte il pianeta rosso e molto altro ancora.

Durante gli eventi sarà garantito il distanziamento sociale. L’accesso sarà consentito previa prenotazione e con l’obbligo di mascherina. Sarà rilevata la temperatura corporea all’ingresso in osservatorio. La prenotazione potrà essere effettuata contattando telefonicamente i numeri: 3485823047 / 3391859360 oppure inviando un messaggio Whatsapp indicando: DATA (26 O 27) – NOME – COGNOME – CELLULARE di OGNI partecipante. Per i minorenni indicare solo NOME – COGNOME + MINORENNE Gli eventi inizieranno alle h. 21:00 in Osservatorio a Perinaldo, piazza Mons. Antonio Rossi 1. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.flyorbita.com