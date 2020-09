Niente vento, nessuna regata nel day 4 dei Campionati italiani giovanili 420 a Marina degli Aregai

Santo Stefano al Mare. Purtroppo una settimana molto difficile e conclusa senza regate nel day 4 dei Campionati italiani giovanili 420 a Marina degli Aregai. Le 81 barche non sono uscite dal porto mentre il comitato rimaneva in acqua per ore sperando dell’arrivo del vento, ma purtroppo il vento non si è fatto vedere.

Le classifiche rimangono quindi invariate e lo stesso i qualificati per il Mondiale che sarà sempre organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

Vincitori assoluti i fratelli Alessandro e Federico Caldari del Circolo Velico Ravennate seguiti dai fratelli Federico e Riccardo Figlia di Granara (Circolo Remo e Vela Italia).

Primo femminile e terze assolute le genovesi dello Yacht Club Italiano Arianna Giargia e Silvia Galuppo. Quarti assoluti e vincitori degli Under 17 Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile del CV Vernazzolesi.