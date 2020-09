New Racing for Genova con nove equipaggi al Rallye Sanremo

Sanremo. Archiviata con soddisfazione la partecipazione al rally Città di Bassano e allo slalom Chiavari – Leivi, la scuderia New Racing for Genova è pronta per l’appuntamento di sabato prossimo con il Rallye Sanremo, dove sarà presente con ben nove equipaggi: uno in lizza nella gara valida per il Cir (Campionato italiano rally) e otto nel Leggenda, quella regionale. Al via del rally “tricolore” ci sarà la coppia formata da Luca Pierani e Lorenzo Lanteri, che condivideranno l’abitacolo di una Peugeot 106 1600 di classe N2.

Ben otto, invece, gli equipaggi in lizza nel Sanremo Leggenda, il rally regionale. Riflettori puntati su Michele Guastavino, vincitore della scorsa edizione in coppia con la compagna Laura Bottini: per l’occasione il giovane savonese sarà in gara con la mamma, Mirella Siri, e al volante della Skoda Fabia R5 con cui ha partecipato, di recente, al Rally della Lanterna. Un’analoga vettura anche per Alberto Biggi e Marco Nari, chiamati a confermare la buona e sostanziosa prestazione fornita nella gara genovese.

In cerca di una ulteriore conferma anche un altro savonese, Francesco Aragno che, reduce da due squillanti prove, sarà ancora al volante della Renault Clio Super 1600 e dividerà l’impegno con Nicolò Barla. Degna di attenzione anche la partecipazione di Andrea Peirano e Giorgia Lecca (Peugeot 106 A5), con il veloce pilota chiavarese in caccia di punti preziosi per il Campionato Rally Liguria, dove ora occupa, seppur ex aequo, la terza piazza assoluta.

Attesa anche per Luigi Guardincerri, pronto a mostrare i muscoli con la Renault Clio Williams di classe A7 e con Fabio Cademartori alle note, e per l’under Mattia Canepa, con Veronica Lertora e la Citroên C2 VTS Racing Start, reduce da una buona prestazione allo slalom chiavarese. Luca Fontana e Fabrizio Ponti (Peugeot 106 – A5) cercheranno di riscattare il ritiro del Lanterna; tutto da seguire, infine, il ritorno alle gare del savonese Lorenzo Bianchin, al via con Fulvio Patrone e con la Fiat Seicento Racing Start.