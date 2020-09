‘Ndrangheta, dal traffico di droga a quello di armi: ecco come Carmelo Sgrò favoriva la latitanza di Filippo Morgante

Genova. Non solo traffico di droga e di armi, tra cui armi d’assalto come Kalashnikov e Skorpion, ma anche favoreggiamento della latitanza di un mafioso. Carmelo Sgrò, 38 anni, originario di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) e residente a Sanremo, è accusato di aver aiutato Filippo Morgante, esponente di spicco della cosca Gallico, a fuggire a una condanna a 18 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, minaccia, detenzione di armi clandestine e associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Sgrò, in particolare, è accusato di aver accolto Morgante ad Arma di Taggia e di avergli poi procurato un’abitazione in una località in Francia rimasta sconosciuta. Qui il latitante si è nascosto per una ventina di giorni prima di trasferirsi in un comune di provincia di Bergamo. Successivamente, in un periodo compreso tra il 17 ottobre 2017 e il 21 ottobre 2018, Carmelo Sgrò ha aiutato Morgante a spostarsi in un’altra abitazione in una località non ancora accertata. Per rendere più facile la sua latitanza, gli ha anche procurato documenti d’identità falsi formati all’estero.

E non è tutto, da quanto emerge nelle carte dell’indagine Ponente Forever, durante la latitanza Sgrò ha accompagnato Morgante a riunioni segrete che si svolgevano nel comune di Borghetto Santo Spirito.