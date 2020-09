Nava, auto precipita nel greto di un fiume: conducente al Santa Corona in elicottero

Imperia. Si è alzato in volo l’elicottero Grifo 1 per soccorrere un automobilista rimasto ferito dopo essere uscito di strada e precipitato nel greto di un torrente. E’ successo in serata a Nava, in via Nazionale, nei pressi del campeggio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco.

In meno di un’ora il paziente è stato soccorso ed elitrasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.