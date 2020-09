Vallecrosia. Questa volta dopo aver presentato l’open day della P.S.V. Don Bosco sezione Calcio, che ha già iniziato gli allenamenti e pochi giorni fa l’open day della disciplina del rugby è la volta della nuova realtà che l’Oratorio Salesiano di Vallecrosia ha accolto con entusiasmo e si tratta della mountain bike (MTB) e downhill che già lo scorso aveva iniziato l’attività con un gruppo di riders raccogliendo entusiasmo ed adesioni.

Questo sport relativamente giovane sta trovando sempre più amatori tra i giovani e adulti. MTB è una disciplina alla portata di tutti in quanto i percorsi che si possono fare si trovano anche, a poca distanza dalle nostre città e ognuno può scegliere lunghezza, difficoltà in base alla preparazione e per questo l’invito è rivolto anche ai bambini tra gli 8 e 10 anni oltre che ai più grandi.

Diverso è il Downhill che è ritenuto dagli esperti la “Formula Uno” della mountain bike nella quale alcuni ragazzi hanno già iniziato dallo scorso anno seguiti dall’ideatore di questa iniziativa e responsabile dell’attività Glauco Pocobelli.

La PSV Downhill ha già iniziato a preparare anche un percorso che il vice presidente del consiglio comune di Vallecrosia Marco Calipa ha tracciato con partenza dalla collina che si affaccia su Vallecrosia e nella quale già un gruppo di atleti ed alcuni dirigenti hanno iniziato a pulire (in una foto si vede il delegato del comune geom. Calipa con il responsabile PSV Downhill Glauco Pocobelli ed alcuni atleti armati di attrezzi che hanno iniziato nei giorni scorsi a pulire il percorso).

«Vi aspettiamo per provare il percorso che sarà allestito presso il piazzale dell’Oratorio don Bosco di Vallecrosia in Via Col, Aprosio 433 durante l’open day della Polisportiva Salesiana Vallecrosia sezione MTB/Downhill che si terrà sabato 3 ottobre dalle 15 alle 18.

Verrà presentato da Glauco e dal presidente della Polisportiva Willy il programma e verranno date tutte le informazioni ai genitori ed agli aspiranti riders presenti all’evento» – fanno sapere Glauco Pocobelli e Marino Moraglia.