Sanremo. Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici informa che dalle 24 del 3 settembre alle 6 del 4 settembre, per la durata di 6 ore, via Martiri della Libertà (dal civ. 190 al civ. 220) resterà chiusa al transito veicolare per i lavori di montaggio delle antenne della telefonia mobile.