Mm Motorsport partecipa al Rallye Sanremo

Sanremo. Mm Motorsport parteciperà al Rallye Sanremo, valido per il Campionato italiano rally.

Sul sedile della Peugeot 208 R2B siederà per il team lucchese Davide Nicelli, tornato ad indossare la tuta della squadra toscana dopo il Rally Il Ciocco di agosto. Il giovane driver avrà ancora al suo fianco Alessandro Mattioda nel ruolo di copilota.

Passo Teglia, Langai e Vignai: queste le tre prove speciali da ripetere per tre volte fino ad un totale di centodue chilometri cronometrati. La partenza è in programma alle 7,10 di sabato dal lungomare di Sanremo, location che vedrà i protagonisti fare ritorno – per l’arrivo – alle 20,12 della medesima giornata.