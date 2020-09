Mimmo Cammareri ritorna al Ventimiglia Calcio, allenerà gli esordienti 2009

Ventimiglia. Il Ventimiglia calcio festeggia un grande ritorno, quello di Mimmo Cammareri, che la prossima stagione, assieme ad Enzo Di Antonio, allenerà gli esordienti 2009.

Cammareri è un allenatore “storico” del Ventimiglia Calcio, ha allenato per decenni intere generazioni di piccoli calciatori granata, ha vinto campionati e ha plasmato giocatori che sono poi approdati in prima squadra.

E’ un allenatore preparato e le sue maggiori qualità sono la passione, la capacità di relazionarsi e una personalità equilibrata. Ai ragazzi sa insegnare il gioco del calcio, ma sa anche trasmettere sensazioni positive e riesce sempre a creare dei gruppi in cui si lavora ma ci si diverte tanto.

Enzino Di Antonio è alla sua prima esperienza col Ventimiglia calcio; in precedenza ha allenato i giovani della Carlin’s Boys, dell’Ospedaletti, della Sanremese e del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. Ha già collaborato con Cammareri e l’affiatamento tra i due tecnici è una garanzia per il nutrito gruppo dei ragazzi del 2009, che la prossima stagione affronteranno il primo campionato come Esordienti.