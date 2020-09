Sanremo. «Quella di Ameli, 8 anni, è una bella storia dell’estate sanremese che si sta concludendo». A dirlo è il sindaco Alberto Biancheri. La storia è qualla della ragazzina di 8 anni che, con un videoclip sul suo canale youtube, ha raccolto ad oggi (è stato pubblicato a inizio stagione estiva) quasi milioni di click. Oggi è stata premiata dal Comune con una targa.

«A luglio viene in vacanza con la mamma e il papà a Sanremo. Gira un videoclip per il suo nuovo singolo, che intitola proprio “Sanremo”, con la nostra città a far da scenografia, e lo pubblica sui suoi canali social – racconta il primo cittadino matuziano, baby-fenomeno – Nell’era dei social dove tutto è possibile, succede che il suo nuovo brano “Sanremo” faccia in neanche due mesi quasi 9 milioni di visualizzazioni. 9 milioni»

Numeri da rockstar che oltre tutto giocano gratis a favore dell’immagine della Città dei Fiori. Considerando anche come l‘enfant prodige, con il suo ultimo videoclip, girato sulle spiagge matuziane, abbia raccolto molti più click che il promo realizzato da palazzo Bellevue per la stagione estiva

Dice ancora Biancheri, che individua anche a chi è indirizzato il messaggio della canzone: «Inutile dire che il suo successo abbia generato per la nostra città una pubblicità enorme, a costo zero, per di più su un target a noi molto caro: quello delle famiglie. Oggi in Comune le abbiamo consegnato una targa di riconoscimento e ringraziamento e in collaborazione con Confcommercio Sanremo abbiamo ospitato lei e la sua famiglia in città per alcuni giorni. Ad Ameli, un abbraccio affettuoso da parte di tutta la città e il mio augurio personale di realizzare il suo sogno di diventare cantante».