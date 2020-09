Mentone. Il ristorante ‘La Belle Escale’ offre a tutti gli amanti del buon cibo un’esperienza culinaria unica e di qualità: curati e ottimi piatti di terra e di mare, a seconda della disponibilità dei prodotti freschi. Sono disponibili anche pizze e pinse.

Lo staff sarà lieto di accogliervi tutti i giorni, a pranzo e a cena, tranne il giovedì, giorno di chiusura.

Il ristorante-pizzeria, posizionato in Quai Bonaparte n° 25 a Mentone in Francia, precisa che «non ci sono controlli e/o protocolli Covid-19 in frontiera. L’entrata e l’uscita sono, come sempre, libere».

Per informazioni chiamare il numero + 33 492073914 o visitare la pagina Facebook La Belle Escale.