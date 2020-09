Max Iacobucci (Fdi): «Preserviamo l’ambiente e tuteliamo i nostri animali d’affezione»

Sanremo. Il candidato al Consiglio regionale di Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci parla di salvaguardia dell’Ambiente e di tutela degli animali d’affezione, argomenti ai quali è particolarmente legato e non solo perché rientrano nel programma del suo partito.

«Tutti sappiamo – dice Iacobucci– che l’Ambiente è una cosa importante, preservare il territorio e le bellezze naturali che abbiamo dall’inquinamento è una cosa fondamentale per consegnare il nostro mondo ai posteri almeno non peggiore di quello che abbiamo trovato».

«Noi, in provincia di Imperia abbiamo un motivo in più perché disponiamo di un territorio bellissimo diviso tra le colline, le montagne e il mare e quindi dovremmo avere una vocazione maggiore a preservare sia il l’ entroterra che il mare dagli effetti negativi. Sicuramente l’impegno da amministratore pubblico e aiutare i nostri sindaci a incentivare la raccolta differenziata a tenere il mare pulito, le associazioni di volontariato a frequentare l0entroterra, attraverso un intervento anche legislativo della Regione che aiuti tutti quelli che hanno una sensibilità in questo senso, anche attraverso le scuole», precisa Massimiliano Iacobucci.

«Anche il mondo degli animali di affezione -conclude Iacobucci – mi sta molto a cuore, li amo tantissimo, ho 3 cani e un gatto, 2 tartarughe, penso che abbiano un ruolo anche sociale, chi rimane solo, per esempio, passa il resto della propria vita con un animale ha sicuramente una vita migliore. Bene ha fatto il legislatore negli ultimi tempi a ritenere un reato grave la violenza contro gli animali. Esprimono tanto amore e vanno rispettati. Bisogna fare di più perché per molti di noi fanno parte della famiglia, quindi vanno rispettati e vanno erogati anche dei servizi, penso alla sanità e ai ricoveri estivi per chi va in vacanza».