Maurizio Morabito vicesindaco di Camporosso ora tenta la carta che porta in Regione

Sanremo. Recordman di preferenze un anno fa alle elezioni nel suo comune, a Camporosso, di cui è vicesindaco da 6 anni, Maurizio Morabito, componete del Fai, l’associazione dei lavoratori transfrontalieri intemeli, ora tenta anche l’avventura regionale nella lista “Cambiamo! Con Toti presidente“.

Com va la campagna elettorale, Morabito? «Questa è direi una bellissima campagna elettorale, in questi giorni ho incontrato tante persone che mi stanno sostenendo in quanto penso che mi stimino per l’azione svolta nel mio comune in questi anni. Credo che il presidente Giovanni Toti durante il suo mandato sia stato vicino ai i comuni del Ponente, penso alle alluvioni e alle mareggiate come mai nessun altro».

Punti chiavi del programma di MaurizioMorabito sono le problematiche dei frontalieri, la sanità, l’ospedale unico in rapporto con infrastrutture e coltivare un filo diretto con i sindaci del territorio.