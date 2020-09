Sanremo. Visita nella Pigna nel pomeriggio per il candidato al consiglio regionale nella lista Forza Italia –Liguria Popolare Antonio Bissolotti e per il leader nazionale di “Noi con l’Italia” Maurizio Lupi.

Ha dichiarato Lupi: «A 14 giorni dalla data delle elezioni, un dato è certo: la buona politica paga. E’ evidente che se Giovanni Toti è in vantaggio enorme in tutti i sondaggi è perché parlano i 5 anni di governo. Quando i cittadini ti danno la fiducia, tu devi avere la responsabilità di tradurre quella fiducia in fatti e devo dire che la Liguria è l’empio in questi 5 anni di buon governo. Adesso la sfida è come continuare questo buon governo, su quali temi lanciare le proprie sfide, noi crediamo che la sanità, le infrastrutture, i temi della famiglia e delle imprese debbano tornare a essere al centro in un periodo post-Covid come quello che abbiamo vissuto. E la sfida diventa anche all’interno della colazione di centrodestra che sostiene Giovanni Toti, di dare ancora più forza e ancora più voce ai moderati che mettono merito, responsabilità, concretezza, serietà al centro dell’azione politica. Liguria Popolare ha fatto questo accordo con Forza Italia, crediamo che un voto forte ai canditati di Liguria Popolare e Forza Italia possa essere un segnale forte per ancora di più andare nella direzione del buon governo e sostenere la presidenza di Toti. Questa è la sfida, noi ringraziamo Tonino Bissolotti per aver accettato di metterci la faccia e come sempre gratuitamente di dire “noi ci siamo” e ci siamo perché la voce dei cittadini possa tornare nella politica a essere la voce principale. La coalizione di centrodestra senza un centro non si può chiamare centrodestra e il centro non lo possiamo che rappresentare, sperando che gli elettori ci diano ancora più forza qui in Liguria, Liguria Popolare e Forza Italia».

«Una conferenza stampa particolare, molti parlano della Pigna della nostra città vecchia, non dimentichiamoci mai che è il borgo antico più grande della Liguria dopo Genova, al quale noi siamo molto affezionati. Torno indietro nei ricordi a quando amministrava il sindaco Giovenale Bottini, credo che siamo stati all’epoca l’amministrazione che ha investito di più soldi in questa parte della città, per le fognature, per la pavimentazione, mi ricordo i tanti soldi a fondo perduto per rifare la tinteggiatura dei palazzi e i grandi eventi dalla Notte Magica nella Pigna, oggi è rimasto solo Rock in the Casbah che dura da più di 20 anni. E quindi, abbiamo sempre dimostrato l’attenzione verso la nostra città vecchia e ci è sembrato giusto portare il nostro leader nazionale Maurizio Lupi per testimoniare il fatto che siamo attenti a tutte le parti della città e non solo a quelle più belle verso il mare e, quindi, è un piacere averlo qui ospite», ha sottolineato Tonino Bissolotti.