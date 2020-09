Mattinata nella sede dell’Imperia Rugby per due classi della 5 elementare del “N. Sauro”

Imperia. Una splendida iniziativa è stata portata avanti con successo dall’Imperia Rugby. Ad Imperia, in località Baitè al campo sportivo Pino Valle, due classi della 5 elementare “N. Sauro” di Imperia ( 40 ragazzi) hanno aderito alla proposta effettuata dalla FIR alle scuole per offrire spazi e locali per svolgere attività.

Le maestre hanno deciso di trascorrere un’intera mattinata ( dalle 8,30 alle 12,30 ) nella sede della società Imperia Rugby dove hanno svolto normale lezione in club house ed effettuato, suddivisi a piccoli gruppi, alcune attività ludiche motorie gestite da tecnici messi a disposizione della stessa società.

L’Imperia Rugby ha provveduto alla preliminare sanificazione dei locali utilizzati e ha messo a disposizione personale tecnico.

Quanto effettuato ha trovato positivo riscontro dei ragazzi coinvolti, delle insegnanti e dei genitori al punto che analoga giornata verrà ripetuta nella mattinata del prossimo martedì 29 settembre.

La giornata è stata gestita e coordinata da Massimo Zorniotti, responsabile allo Sviluppo FIR Liguria, oltre che fiduciario provinciale, con il valido aiuto di Alessandro Castaldo ed alcuni atleti del club.