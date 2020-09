Massimiliano Iacobucci (Fratelli d’Italia): «Volontariato, una risorsa per il Paese»

Sanremo. Lavoro, salute, terza età, sono tra i temi cardine del manifesto elettorale di Massimiliano Iacobucci, candidato al consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia.

«Ho la convinzione -dice Iacobucci – che una parte di servizi utili al Paese la svolgono il mondo del volontariato e delle associazioni, a partire da quelle sportive, ma anche negli ospedali, nelle case di riposo, fino alla Protezione civile che è una forma di volontariato importantissima che preserva il nostro territorio. Quindi l’impegno per il volontariato lo ritengo un dovere di chi si candida a gestore la cosa pubblica».

«La politica secondo me non sta facendo abbastanza per questo universo che è un servizio pubblico. Bisogna fare di più anche attraverso la legislazione regionale. E’importante perché attraverso le associazioni si vanno a soddisfare tanti bisogni», conclude Iacobucci.