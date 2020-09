Marco Scajola: «Nuovo Barellai, risposta sanitaria al territorio e posti di lavoro per i giovani»

Sanremo. Al posto del padiglione dell’ex padiglione “Barellai” di Costarainera, 4 piani per un totale di 5.430 metri quadrati, sorgerà un centro di riabilitazione con 100 posti letto.

«La storia del paese di Costarainera sia legata alla sanità. Per scelte scellerate dell’amministrazione Burlando. molte di quelle strutture sono state abbandonate e utilizzate in una sorta di asta per risanare i problemi economici della sanità.ligure. Noi siamo intervenuti ma abbiamo garantito il futuro per la realizzazione di una struttura pubblico/ privata convenzionata orientata alla riabilitazione. Potrà dare risposte a tanti cittadini che sono sul territorio», spiega l’assessore Urbanistica Marco Scajola, candidato con “Cambiamo! Con Toti presidente” alle prossime elezioni regionali.

Con questa operazione, Arte ha raggiunto quota di circa 27,5 milioni di euro negli ultimi 3 anni derivanti dal processo di vendita e valorizzazione dei beni.