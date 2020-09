Marco Scajola: «Gruppo consiliare di Cambiamo! Con Toti presidente determinante nel prossimo Consiglio regionale»

Sanremo. «La campagna elettorale sta andando molto bene, c’è tanto entusiasmo intorno al nostro progetto che un progetto nuovo, siamo, infatti, l’unica lista civica all’interno del centro destra. In tutta la Regione abbiamo candidato giovani amministratori capaci e in grado di dare delle risposte. Gli eventi sono molto partecipati, c’è grande interesse perché nel nostro progetto la gente vede novità ed esperienza».

Marco Scajola, assessore regionale all’Urbanistica e candidato di “Cambiamo!” Con Toti presidente” fa il punto della campagna elettorale e snocciola i dati dei contributi erogati dalla Regione in questi ultimi 5 anni di governo Toti: «20 milioni di euro di fondo strategico, 7 milioni di euro per i ripascimenti delle nostre coste, mai aera arrivato così tanto in provincia di Imperia».

«Si stanno avvicinando a noi tantissime persone, molti neofiti della politica ma anche i delusi. Il gruppo consiliare di Cambiamo! Con Toti presidente darà determinate nel prossimo consiglio regionale e proporrà un eletto della Provincia di Imperia», conclude Marco Scajola.