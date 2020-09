Marco Scajola: «Grande soddisfazione vedere vivere Monesi»

Imperia. «È una grande soddisfazione vedere vivere Monesi! Il lavoro svolto in sinergia tra la Regione Liguria ed i Comuni di Monesi, Triora e Mendatica sta dando i suoi frutti – afferma Marco Scajola, che prosegue – Oggi mi è stata inviata una foto da Monesi, dove oggi si è svolta la corsa fino al Redentore. 154 i partecipanti, un grande successo!

Voglio fare i complimenti agli organizzatori di questa manifestazione, ma anche a tutti coloro che si stanno impegnando con successo per il rilancio di questa zona. Da quando è stata inaugurata la nuova strada, c’è grande vitalità, soprattutto durante i fine settimana.

Come Regione abbiamo investito 3 milioni di euro per la ricostruzione della strada ed abbiamo messo a disposizione altre risorse per la promozione turistica ed il rilancio del territorio. Azioni che è importante proseguano anche in futuro. Con la collaborazione di tutti si ottengono grandi risultati».