Marco Scajola: «Dal 2015 il numero di Piani Urbani Comunali adottati in Liguria è cresciuto in modo esponenziale»

Genova. Il piano urbanistico comunale è uno strumento di gestione del territorio comunale che regola le attività di trasformazione urbana e territoriale del Comune. L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, fa il bilancio di cinque anni di attività sui Piani Urbanistici Comunali: «Grazie ad un intenso lavoro, dal 2015 ad oggi, si è passati da soli 68 Comuni dotati di nuovi Piani Urbanistici Comunali, ai 108 che entro l’anno corrente avranno il PUC approvato, passando così dal 63% al 78% della popolazione residente coperta».

La regolamentazione con i Piani Urbanistici Comunali consentirà finalmente una più razionale organizzazione urbanistica dell’intero territorio ligure, infatti, per avere uno sviluppo armonico del territorio, la Regione ha tracciato le Linee Guida per i Comuni che vogliono adottare un PUC. «Queste, aiutano molto il lavoro delle amministrazioni locali, delineano la Liguria del futuro: più vivibile per i cittadini e più attrattiva per i turisti, arricchita di zone verdi, luoghi di aggregazione e che incentivi la mobilità sostenibile. Ritengo fondamentale proseguire con questa attività anche per i prossimi cinque anni, per una Liguria più bella e più green!» – conclude Marco Scajola.